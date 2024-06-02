Голос задрожал: певица Варвара не смогла сдержать слез на концерте для ветеранов СВО

Российские артисты приехали в Подмосковье на благотворительный концерт для бойцов СВО, военнослужащих и ветеранов боевых действий, проходящих реабилитацию. Среди выступающих была певица Варвара (настоящее имя Алена Сусова) — исполнительница не сдержала слез и расплакалась прямо на сцене.

Поддержать военнослужащих также решили: Александр Добронравов, группа «Пятеро», Василиса Николаева, Владислав Кирюхин, Вера Берадзе, ансамбль «ЛюбоЖить».

Артисты пели известные всем композиции. Александр Добронравов исполнил песни «За Россию, за Донбасс» и «Как упоительны в России вечера». Варвара не смогла сдержать слез после исполнения баллады «Молитва» и расплакалась прямо на сцене. Голос 50-летней исполнительницы дрожал из-за переполняющих ее эмоций, пишет mk.ru.

Недавно Варвара рассказала о неготовности быть бабушкой для своих внуков. Впервые исполнительница вышла замуж в юности. Она родила сына Ярослава, однако брак с отцом ребенка Михаилом Федосеевым вскоре распался.

Позднее певица стала супругой бизнесмена Михаила Сусова. К моменту их знакомства Михаил тоже успел пережить развод, от первого брака у него остались двое сыновей — Василий и Сергей. Через некоторое время звезда подарила новому избраннику долгожданную дочь, которую назвали Варварой.