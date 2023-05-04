«Голос уже не тот»: коллега Светланы Моргуновой рассказал о состоянии больной артистки

Легендарному диктору – Светлане Моргуновой в этом году исполнилось 83 года. Она уже несколько лет живет затворницей, не подпускает к себе никого кроме близких и страдает от потери памяти.

Телеведущая совсем потеряла себя после смерти 52-летнего сына Максима Моргунова. Он скончался несколько лет назад из-за осложнений после коронавируса. Женщине и так было не очень хорошо, а трагедия просто добила ее.

Светлане Михайловне было тяжело еще потому, что ее совсем перестали приглашать на концерты. Она осталась без работы и славы. Шоумен Денис Сорокин рассказал kp.ru о том, что звезда впала в депрессию.

«Она месяцами сидела у телефона, рыдала, ждала звонка. Но телефон молчал... Говорят, именно тогда у нее появились проблемы с алкоголем», – поделился Сорокин.

В то время диктору пытался помочь певец Иосиф Кобзон и его жена Нелли. Но после смерти единственного наследника, Моргунова уже не могла прийти в себя. Она стала затворницей и перестала общаться со старыми друзьями. К тому же у нее появились проблемы со здоровьем.

Сначала у Светланы Михайловны случился инсульт. Она смогла восстановиться, но у нее началась деменция. СМИ пишут, что 83-летняя телеведущая перестала узнавать близких друзей, а иногда и саму себя. Сорокин рассказал, что она даже не вспомнила коллегу, диктора Владимира Березина, который позвонил ей узнать о самочувствии.

«Голос у нее, конечно, уже совершенно не тот, к которому мы привыкли. Говорила она очень медленно и заторможено. Правда, ее коронная хрипотца осталась. «Ничего я не хочу... Сижу, смотрю телевизор, больше мне ничего не надо», – это единственное, что она мне могла сказать связно», – признался мужчина.

Поклонники переживают за кумира, но она не одна. Моргунова находится с близкими родственниками и охотно общается с внуками, невесткой. С финансами у знаменитости тоже все в порядке, она получает приличную пенсию благодаря званиям и заслугам – около 60 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, как невестка Моргуновой рассказала, кто был отцом умершего сына артистки. Известно, что это не Кобзон и не Магомаев.