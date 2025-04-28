«Голос так себе. Ну дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов «разнес» карьеру Кристины Орбакайте

Сергей Соседов честно высказался о творчестве уехавшей из России Кристины Орбакайте. В эфире подкаста «Переговорка» на «Радио 1» с продюсером Георгием Иващенко музыкальный критик заявил, что в начале карьеры у певицы был слабый голос, а ее смогли заметить только благодаря Алле Пугачевой.

По словам Сергея Соседова, в самом начале творческого пути к Кристине Орбакайте относились скептически из-за знаменитой матери. Журналист отметил, что на старте карьеры у артистки слабый голос с непримечательным тембром. Однако исполнительница хита «Перелетная птица» смогла выйти на достойный профессиональный уровень благодаря работе с педагогами.

«Например, Кристина Орбакайте. Ну как она начинала? Ну дочка Пугачевой, все ясно: тыр-пыр восемь дыр. Какой там был голос? Маленький, тембр так себе, энергии никакой нет сценической. Но она работала с педагогами и смогла подняться на хороший уровень», — заявил Сергей Соседов.

Критик подчеркнул, что за успехом Кристины Орбакайте стоит титанический труд. Сергей Соседов напомнил: многие артисты, которые в начале карьеры казались посредственными и не вызывали особых ожиданий, со временем прогрессировали в плане вокальных данных.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Соседов раскрыл, как Кристина Орбакайте «попала в западню» из-за Аллы Пугачевой: «Она хочет усидеть на двух стульях».