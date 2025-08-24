Голос по-прежнему силен: появилось видео с ушедшей в тень Эдитой Пьехой
© Starface.ru
Эдита Пьеха несколько лет не выходит на сцену и ведет непубличный образ жизни. На днях народную артистку СССР навестил друг семьи, врач Александр Егоров. Вместе с ним знаменитость исполнила одну из своих песен.
Как пояснил Егоров, ровно 70 лет назад Эдита Пьеха стала студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского государственного университета, который в этом году отметил 300-летие. Александр вместе с женой решил поздравить певицу с этими событиями и пришел к ней в гости.
Артистка тепло встретила гостей и спела вместе с ними композицию «На Фонтанке». На видео, опубликованным Kp.ru, заметно, что звезда советской эстрады не растеряла талант — ее голос все так же силен и мелодичен.
В 2021 году исполнительница хита «Город детства» объявила о завершении концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. Эдита Пьеха живет в загородном доме под Санкт-Петербургом.
Недавно внук артистки Стас Пьеха рассказал, что знаменитая бабушка активно занимается здоровьем: проходит профилактические процедуры и чек-апы.