Голос по-прежнему силен: появилось видео с ушедшей в тень Эдитой Пьехой

Эдита Пьеха несколько лет не выходит на сцену и ведет непубличный образ жизни. На днях народную артистку СССР навестил друг семьи, врач Александр Егоров. Вместе с ним знаменитость исполнила одну из своих песен.

Как пояснил Егоров, ровно 70 лет назад Эдита Пьеха стала студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского государственного университета, который в этом году отметил 300-летие. Александр вместе с женой решил поздравить певицу с этими событиями и пришел к ней в гости.