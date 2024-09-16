«Голос не звучит»: Таисия Повалий рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Таисия Повалий рассказала о проблемах со здоровьем. Перед концертом в Кремле артистка призналась, что ее состояние ухудшилось. Об этом она рассказала mk.ru.

59-летняя вокалистка стала участницей большого концерта «Песни русского мира». Журналисты увидели ее, когда она готовилась к выступлению и спросили, как она себя чувствует. Оказалось, что Таисия простыла, из-за чего ей было труднее работать.

«Голос не звучит сегодня, как нужно. Немножечко простыла. Жарко – может, под кондиционером», - пожаловалась певица.

Впрочем, болезнь не помешала Повалий выступить перед публикой. Ее тепло встретили в зале и под конец номера долго провожали аплодисментами.

К слову, источник также отметил, что Таисия отлично выглядела на концерте. Артистка заметно похудела.

Напомним, что Таисия Повалий сейчас живет в России. После начала СВО она окончательно перебралась в Подмосковье, где купила недвижимость. На сегодняшний день у артистки есть российское гражданство.

Ранее появилась информация, что у Таисии Повалий могут отобрать имущество и права на песни на Украине.