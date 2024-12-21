«Голодные провинциальные ребята»: экс-директор «Руки Вверх!» рассказал, как получил права на хиты группы

Бывший директор группы «Руки вверх!» Андрей Маликов заявил, что в 1999 году Сергей Жуков и Алексей Потехин добровольно признали за ним права на все хиты первых пяти альбомов, исключительные права изготовителя всех фонограмм этих альбомов и исключительные смежные права на все аудиовизуальные произведения, созданные в период с 1996 по 1999 год.

Как пояснил Маликов, в те годы права не имели никакой материальной ценности, поэтому артисты сразу же об этом забыли и вспомнили только когда началась цифровая эпоха.

«В течение 22 лет ни Сергей, ни Алексей не оспаривали законность моего правообладания механическими правами изготовителя фонограмм. Но после 2015 года началась монетизация, и издательство, куда я передал свои права в управление, стало размещать песни и клипы «Руки Вверх!» на всех цифровых платформах и ресурсах», - пояснил продюсер в интервью mk.ru.

Он также добавил, что в 2021 году Сергей Жуков подал иск к издательству в арбитражный суд Москвы, однако проиграл.

Отвечая на обвинения Жукова в подделке документов и попытке рейдерского захвата, Маликов заявил, что это «информационный вброс», а также назвал хиты «Руки вверх!» ресурсом, который «очень хорошо монетизируется».

Маликов отметил, что готов пойти на мировую, если Жуков и Потехин принесут ему публичные извинения. Кроме того, он заявил, что в далеком 1996 году познакомился с «молодыми, голодными и амбициозными провинциальными ребятами» и сделал из них суперзвезд, которые предали его в 1999 году, оставив ни с чем.

«Это моральная сторона вопроса. А есть еще и материальная. Хочет этого Сергей или нет, но мы с ним исторически связаны, и ему придется решать все эти вопросы», - заключил Маликов.

Ранее в офисе музыкального издательства «Джем», который издавал один из альбомов группы «Руки Вверх!» прошли обыски после жалобы Сергея Жукова на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.