Голливуд отказался от Сергея Бурунова и впервые за 18 лет запретил ему озвучивать Ди Каприо

Сергей Бурунов, известный зрителям по многочисленным комедийным проектам, много лет являлся официальным голосом Леонардо Ди Каприо в России. Все герои фильмов, которых сыграл голливудский актер за последние 18 лет, были озвучены именно им. Однако на этом история звезды «Полицейского с Рублевки», связанная с обладателем «Оскара», официально закончилась.

Появилась информация, что впервые Бурунов не будет работать над проектом с участием Ди Каприо. По сообщению Телеграм-канала Кинопоиска, отказ российскому актеру пришел прямиком из Голливуда. Западная киноиндустрия отказалась от дальнейшего сотрудничества с Сергеем и решила выбрать другого артиста дубляжа.

Первый фильм без озвучки от Бурунова выйдет 20 октября на стриминговом сервисе Apple TV+. В проекте Мартина Скорсезе «Убийца цветочной Луны», кроме Леонардо Ди Каприо, сыграл также Роберт Де Ниро. Пока неизвестно, чей голос подарят главному герою, это никак не комментируется. К слову, сам Сергей тоже не отреагировал на отказ Голливуда.

Напомним, что впервые российский актер озвучил звезду «Титаника» в фильме «Авиатор». После этого его голос звучал в «Острове проклятых», «Начале», «Джанго освобожденном», «Волке с Уолл-стрит», «Выжившем», «Однажды в… Голливуде» и других.

Ранее режиссер Дмитрий Дьяченко рассказал, какого работать на одной площадке с Сергеем Буруновым.