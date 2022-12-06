Голая только на сцене: 68-летняя Успенская отказалась от секса

Королева шансона Любовь Успенская рассказала о привычках, от которых ей пришлось отказаться ради здоровья. Оказалось, что 68-летняя певица, от которой веет сексуальностью, не занимается интимом!

В беседе с 5-tv.ru артистка отметила, что секс является для нее вредной привычкой.

«От секса (отказалась — Прим.ред.). Когда сильно перебор, так это во вред», — честно призналась звезда.

Исполнительница убеждена, что физическое удовольствие можно получить без мужчины. Однажды Успенская даже заявила, что ей хватает интима на сцене, когда она «отдается шести тысячам людей в зале».

По словам теледивы, она не испытывает проблем, потому что знает все о самовнушении. Если ей необходимо было отказаться от чего-либо, то она понимала, что это вредно и легко отказывалась.

«Осознавала, что это мне не в пользу. И это очень работает, я умею самовнушением заниматься», — подытожила певица.

Поклонники отмечают, что опытная артистка действительно умеет держать себя в форме. Она потрясающе выглядит даже в самых коротких и обтягивающих фигуру платьях.

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