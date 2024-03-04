Гоген Солнцев впервые показал новорожденного сына и попросил поклонников выбрать ему имя

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в личном блоге первое фото с новорожденным сыном. При этом лицо ребенка он предпочел пока не показывать.

В феврале 2024 года стало известно, что Гоген впервые стал отцом. Сначала многие поклонники в это не поверили и решили, что информация не соответствует действительности. Однако позже тетя блогера подтвердила рождение малыша. Она отметила, что Солнцев даже сам перерезал пуповину.

Однако, несмотря на то, что мальчику уже несколько дней, имени у него до сих пор нет. Сам шоумен признался, что со всей серьезностью подходит к этому вопросу, так как считает, что имя может повлиять на судьбу человека. Он показал поклонникам снимок с младенцем, на котором целовал его в голову, и предложил им подумать, как назвать его сына.

«Мы сделаем все, чтобы этот парень стал самым счастливым в этой жизни! И имя — первый к этому шаг! Посоветуйте имя! Очень хотелось бы, чтобы оно несло ему гармонию по судьбе!» - поделился Гоген.

Ранее Гоген Солнцев рассказал об обиде на умершую мать. По его словам, он даже ни разу не навещал ее могилу.