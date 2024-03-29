Гоген Солнцев показал фото новорожденного малыша с матерью Полиной Давыдовой. Снимки он выложил в своих соцсетях.

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев в феврале 2024 года впервые стал отцом. Тогда его тетя рассказала, что у Гогена родился сын. Однако о том, кто является матерью ребенка, ничего не сообщали.

Теперь же на связь вышел сам шоумен, который выложил совместную фотографию сына и матери. Ей оказалась бывшая жена Полина Давыдова — дочь Екатерины Терешкович.