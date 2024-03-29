Гоген Солнцев показал фото новорожденного малыша с матерью Полиной Давыдовой
© Lomohov Anatoly/East News
Гоген Солнцев показал фото новорожденного малыша с матерью Полиной Давыдовой. Снимки он выложил в своих соцсетях.
Эпатажный шоумен Гоген Солнцев в феврале 2024 года впервые стал отцом. Тогда его тетя рассказала, что у Гогена родился сын. Однако о том, кто является матерью ребенка, ничего не сообщали.
Теперь же на связь вышел сам шоумен, который выложил совместную фотографию сына и матери. Ей оказалась бывшая жена Полина Давыдова — дочь Екатерины Терешкович.
Гоген трогательно подписал снимки с ребенком:
«Кормим нашего маленького ангела», — написал он.
Многих подписчиков Солнцева удивил такой расклад, а кто-то пожелал воссоединившейся паре успехов в воспитании сына: «Катюха будет лучшей бабушкой», «Катька хотела ребенка, а получила внука», «Молодец! Живёт с ней, не бросил».
Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев попросил поклонников выбрать имя его ребенку.