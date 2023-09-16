Гоген Солнцев о Вячеславе Гришечкине: «Пил беспробудно»

Гоген Солнцев рассказал о последних месяцах жизни актера Вячеслава Гришечкина, раскрыв его пристрастие к алкоголю.

По его словам, инфаркт у знаменитости случился из-за спиртных напитков. Оказывается, Гришечкин был подавлен последнее время. Он не имел постоянного заработка и состоял в ссоре с многими друзьями.

Солнцев отметил, что актер проводил время в незнакомой компании, которая ему наливала алкоголь в честь его роли в любимом сериале

«Пил он в последнее время, на мой взгляд, просто беспробудно», — рассказал Гоген в беседе с журналистами mk.ru.

Кроме того, Гришечкина часто замечали спящим после клуба на остановках. Солнцев пояснил, что однажды ехал по Садовому и увидел, как он спит на лавочке. Пришлось его будить и отправлять на такси домой.

Гоген добавил, что печальным состоянием Гришечкина пользовались недобросовестные люди и втягивали его в неприятные истории.

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