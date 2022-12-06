"Годы над ней не властны": Заворотнюк показала фото своей родственницы, которое всех восхитило

Анна Заворотнюк нередко делится в социальной сети эксклюзивными подробностями о себе или своей семье. На этот раз девушка опубликовала снимок с бабушкой Валентиной Борисовной, который восхитил общественность.

Публика с восторгом отреагировала и искренне удивилась, как пенсионерке удаётся выглядеть так хорошо в своём возрасте. "«Годы не властны над вашей бабушкой», «Все женщины в вашей семье очень красивые»" — высказались фолловеры.