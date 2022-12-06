"Годы над ней не властны": Заворотнюк показала фото своей родственницы, которое всех восхитило
Анна Заворотнюк нередко делится в социальной сети эксклюзивными подробностями о себе или своей семье. На этот раз девушка опубликовала снимок с бабушкой Валентиной Борисовной, который восхитил общественность.
Публика с восторгом отреагировала и искренне удивилась, как пенсионерке удаётся выглядеть так хорошо в своём возрасте. "«Годы не властны над вашей бабушкой», «Все женщины в вашей семье очень красивые»" — высказались фолловеры.
Анна с бабушкой
Фото: Из профиля Instagram Заворотнюк (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Действительно, глядя на представительниц слабого пола семьи Заворотнюк, создаётся впечатление, что ген красоты и молодости у них передаётся по наследству. Вот почему Анна призвала своих поклонников взять в пример ее бабушку, которая для своих лет ни капли не утратила заряда оптимизма и энергии.
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