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17:14, 06 декабря 2022
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"Годы над ней не властны": Заворотнюк показала фото своей родственницы, которое всех восхитило

"Годы над ней не властны": Заворотнюк показала фото своей родственницы, которое всех восхитило

Анна Заворотнюк нередко делится в социальной сети эксклюзивными подробностями о себе или своей семье. На этот раз девушка опубликовала снимок с бабушкой Валентиной Борисовной, который восхитил общественность.

Публика с восторгом отреагировала и искренне удивилась, как пенсионерке удаётся выглядеть так хорошо в своём возрасте. "«Годы не властны над вашей бабушкой», «Все женщины в вашей семье очень красивые»" — высказались фолловеры.

Анна с бабушкой

Анна с бабушкой

Фото: Из профиля Instagram Заворотнюк (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Действительно, глядя на представительниц слабого пола семьи Заворотнюк, создаётся впечатление, что ген красоты и молодости у них передаётся по наследству. Вот почему Анна призвала своих поклонников взять в пример ее бабушку, которая для своих лет ни капли не утратила заряда оптимизма и энергии.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода всё-таки согласилась выступить перед россиянами. Только для этого она требует, чтобы мероприятие состоялось на «нейтральной» территории. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Личный архив Заворотнюк
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