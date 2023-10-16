«Годы ада»: Лера Кудрявцева призналась, что долгое время была в плену у «маньяка»

Лера Кудрявцева вспомнила, как в 90-е она насильно жила с миллионером. Об этом телеведущая рассказала журналистам Kp.ru.

В 1990-х годах Лера Кудрявцева повстречала бизнесмена, который потом заставил ее быть рядом с ним и не разрешал съезжать от него.

«Это просто был маньяк. Я не была за ним замужем. Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице», – прокомментировала Кудрявцева.

Звезда настолько сильно боялась этого человека, что не могла ничего с ним сделать. По ее словам, миллионер влюбился в нее «маниакально».

«Я говорила: «Я тебя не люблю, отпусти меня». Он отвечал: «Или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю». Я убегала, охранники меня возвращали», – продолжает телеведущая.

Но, несмотря на то, что этот период жизни Лера Кудрявцева называет «несколькими годами ада», она отметила, что уже простила своего «маньяка». Сейчас он живет во Франции и не пытается с ней связаться.

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