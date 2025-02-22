Годится в сыновья: Успенская демонстрирует чувства к молодому бойфренду

Королева шансона Любовь Успенская была четыре раза замужем, но все браки завершились разводом. Сейчас звезда старается не афишировать свою личную жизнь, но от внимательных фанатов сложно что-то скрыть. Они подозревают, что певица встречается с концертным директором, который моложе ее на 30 лет.

По данным Telegram-канала «Новости знаменитостей», артистка якобы закрутила роман с Александром Иваненко. В Сети уже вовсю обсуждают их отношения, хотя официальных заявлений от певицы не поступало.

«Пара уже не скрывает своих чувств и открыто демонстрирует их на публике, не обращая внимания на осуждающие взгляды окружающих», — сообщает источник.

Новость стала шоком для поклонников звезды. Они заметили, что Успенская в последнее время старательно пытается выглядеть моложе — делает пластические операции, покупает молодежную одежду. Все ради мужчины, который годится ей в сыновья, уверены фанаты артистки.

Поклонники уверены: мужчина ищет в отношениях с певицей свою выгоду. Им слабо верится в искренность его чувств.

«Ей мало головной боли с дочкой? Лучше бы больше времени с дочкой была. Все девочку из себя строит. Не поздновато ли? За него вообще молчу. Альфонс есть альфонс»; «Вторая Пугачева», — пишут недоумевающие пользователи Сети.

Не верит Александру и ближайшее окружение Успенской. Дочь звезды Татьяна Плаксина намекала, что он хочет «запихнуть» ее в психушку после смерти певицы.

Ранее скрывающая личную жизнь дочь Любови Успенской намекнула, что у нее есть мужчина.