«Есть мужчина. Влюбился в меня»: дочь Любови Успенской сделала признание о личной жизни

Дочь Любови Успенской, которая тщательно скрывает личную жизнь, удивила неожиданным признанием. Татьяна Плаксина поделилась в соцсети стихотворением собственного сочинения, намекнув, что у нее появился возлюбленный.

В конце 2024 года единственная дочь Любови Успенской отметила 35-летие. Татьяна Плаксина неоднократно признавалась, что мечтает найти свою любовь и создать семью, но официально о переменах в личной жизни она не заявляла. Однако на днях девушка опубликовала свою картину и стихотворение собственного сочинения, в которых сообщила о мужчине, «влюбленном» в нее.

«Я знаю, что есть мужчина, который плачет, читая мои стихи. / Который улыбается, вспоминая мои грехи. / <…> / Есть мужчина, который впадает в умиление, глядя на мои картины. / <…> / Мой мозг остановился. / Так было тоже, когда ты в меня влюбился», — написала Татьяна Плаксина.

При этом звездная наследница призналась, что испытывает сомнения относительно своего таинственного избранника. «С одной стороны, я чувствую, что ты по мне тоскуешь, / Чувствую, как ты меня сквозь моря по ночам целуешь. / Но потом мой мозг зажимается в кулак, / И я начинаю сомневаться — / Ты любовь моей жизни или просто очередной дурак?» — высказалась дочь Любови Успенской.

Татьяна Плаксина также намекнула, что знакома с неизвестным мужчиной уже «одиннадцатый год», но не стала приводить других подробностей.

Подписчики порадовались за девушку и оценили написанные ею строки.

«Стихи написаны душой, на разрыв», «Очень талантливо», «Танюша, покажи нам своего избранника, уверена, что это достойный человек», «Все обязательно наладится», «Ты не такая, как все, и умеешь любить по-настоящему», — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось о том, что дочь Любови Успенской высказалась о личной жизни. По словам Татьяны Плаксиной, она «еще не встретила своего человека».