Годится в сыновья: 54-летняя Алика Смехова представила нового молодого любовника

30 января в театре имени Моссовета состоялся премьерный показ фильма «Раневская», который собрал многих звездных представителей киноиндустрии. Среди них Екатерина Климова, Александр Домогаров, Дмитрий Дюжев, Елена Захарова, Ирина Гринева и многие другие. Также на красной дорожке была замечена и актриса Алика Смехова, которая, на удивление, была не одна, а в весьма неожиданной компании.

Обнимая артистку за талию, фотографам позировал 31-летний Игорь Скрипко. Он является актером московского театра «У Никитских ворот», а в его фильмографии насчитывается около 40 проектов. О личной жизни нового кавалера Смеховой известно не много. Но он не был ни разу женат, и детей у него тоже нет.

Разница в возрасте в паре довольно значительная, и многие пользователи, увидевшие фото со светского вечера в Сети, заявили, что Алика годится Игорю в матери. Но самих актеров это, по всей видимости, совсем не волнует. На мероприятии они выглядели вполне счастливыми.

К слову, Смехова удивляла на красной дорожке не только своим новым молодым человеком, но и внешним видом. Журналисты отметили, что в лице артистки произошли существенные изменения. У нее стали более пухлыми губы, налились щеки и заострился подбородок.

Ранее стало известно, что молодая жена Дмитрия Диброва стала проводить больше времени в компании вовсе не своего супруга.