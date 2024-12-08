Годится в дочери: солист «Дискотеки Аварии» променял жену на молодую визажистку

54-летний солист «Дискотеки Авария» Алексей Рыжов расстался с женой Ириной после 12 лет брака. Сейчас артист встречается с 20-летней визажисткой и фотомоделью Дарьей Добрыниной.

В 2012 году певец женился на художнике-модельере Ирине, которая моложе его на 16 лет. Ее музыкант нашел на сайте знакомств и спустя четыре года отношений позвал под венец. У супругов родилась дочь Лидия, но артист уделял время и детям от первого брака — Татьяна и Иван.

Однако на свадьбу к солисту «Иванушки International» Кириллу Туриченко Рыжов вышел уже с новой возлюбленной, которая ему годится в дочке. Дарье всего 20 лет. По слухам, ради нее он развелся с женой. Ирина уехала в Сочи и удалила в соцсетях все совместные фотографии. Скорее всего, экс-супруги будут делить совместно нажитый дом, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Первой женой певца была Надежда Рыжова, подарившая музыканту двух детей.

Ранее Григорий Лепс, который встречается с 18-летней Авророй Кибой, рассказал, чем его радует молодая возлюбленная. Артист назвал подарки, которые ему преподносила девушка.