«Год выдался очень непростым»: Евгений Воловенко рассказал о причине дебоша на рейсе Москва-Хабаровск

Устроивший дебош на борту самолета Москва-Хабаровск актер Евгений Воловенко объяснил свое поведение эмоциональным истощением. Звезда сериала «По законам военного времени» рассказал подробнее, что произошло во время полета.

Как пояснил Воловенко, в этом году ушел из жизни самый близкий ему человек. Актер тяжело переживал потерю и полностью переосмыслил себя: он отказался от алкоголя. Больше года Евгений не пил спиртное.

«Год выдался очень непростым, для меня он стал испытанием. У каждого человека есть периоды, когда жизнь проверяет на прочность в глобальных масштаба», — рассказал Воловенко StarHit.

После периода простоев жизнь постепенно вошла в русло: вернулись проекты, спектакли, гастроли. Последние измотали актера. Евгений тяжело переносит перелеты, переезды и бессонные ночи. Несмотря на это, он рад видеться со зрителями, открывать им душу и делиться своим творчеством. Артист не жалеет о выборе профессии.

Недосып, физические и эмоциональные нагрузки все же оказали влияние на нервную систему актера. Его гастрольный тур начался в Хабаровске. Перелет был длинным и длился семь часов. Воловенко признается, что зашел в самолет уставшим и измотанным. Он никак не мог заснуть и поэтому решил выпить пару бокалов красного вина.

Артист признается, что выпил не более одной бутылки объемом 0,7 л. Но алкоголь сразу же повлиял на Евгения — мужчина поругался с бортпроводницей. По его словам, непозволительно вести себя так по отношению к женщине. Воловенко считает, что алкоголь дал выход всему эмоциональному негативу, накопленному за непростой период жизни.

Однако он добавил, что не применял ни к кому насилия и не переходил на личности. При этом Воловенко принес извинения старшему бортпроводнику рейса Москва-Хабаровск.

Ранее в СМИ писали, что артист угрожал членам экипажа и предлагал деньги, чтобы ему разрешили курить.