«Год рождения Жанны…»: в баскетбольной форме сына Фриске нашли тайный знак

12-летний сын покойной певицы Жанны Фриске Платон увлекается баскетболом. Его отец Дмитрий Шепелев рассказал, что мальчик впервые получил собственную именную форму, о которой давно мечтал. По магическому стечению обстоятельств, номер на майке совпадает с годом рождения экс-солистки «Блестящих».

Платон получил новую форму синего цвета с личным номером 74, рассказал Дмитрий Шепелев на своей страничке в соцсети.

«Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед!», — написал телеведущий.

Поклонники удивились, что номер на майке совпадает с годом рождения звездной мамы Платона — Жанна появилась на свет в 1974 году.