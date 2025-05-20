«Год рождения Жанны…»: в баскетбольной форме сына Фриске нашли тайный знак
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12-летний сын покойной певицы Жанны Фриске Платон увлекается баскетболом. Его отец Дмитрий Шепелев рассказал, что мальчик впервые получил собственную именную форму, о которой давно мечтал. По магическому стечению обстоятельств, номер на майке совпадает с годом рождения экс-солистки «Блестящих».
Платон получил новую форму синего цвета с личным номером 74, рассказал Дмитрий Шепелев на своей страничке в соцсети.
«Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед!», — написал телеведущий.
Поклонники удивились, что номер на майке совпадает с годом рождения звездной мамы Платона — Жанна появилась на свет в 1974 году.
«Год рождения Жанны…», «О, как круто!», «Удачи, в добрый путь!», — написали они.
Платон растет разносторонним парнем — помимо баскетбола, он играет на гитаре и даже сочиняет собственные композиции.
Дмитрий Шепелев начал встречаться с Жанной Фриске в 2011 году. В 2013 году у них родился сын Платон. Спустя несколько месяцев после этого певице диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. В июне 2015 года знаменитость скончалась.
42-летний телеведущий сейчас состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. У пары есть общий сын Тихон. Мачеха также занимается воспитанием наследника Жанны Фриске.
Ранее Дмитрий Шепелев заявил о запуске нового шоу. Общественник Вадим Манукян считает, что у него нет шансов на успех.