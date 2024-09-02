Собчак, Рудковская, Лазарев: звезды проводили детей в школу и детский сад

Торжественные линейки в школах в этом году выпали на 2 сентября. В соцсетях российские звезды делятся кадрами с детьми, которые в этом году отправились в школы и детские сады. «Страсти» рассказывают, кто из знаменитостей посетил линейки вместе с детьми.

Одной из тех, кто в этом году впервые провожал ребенка в школу, стала Ксения Собчак. Она не стала рассказывать, где именно будет учиться сын Платон. Телеведущая выложила в соцсетях совместные кадры с ребенком — мальчик был одет в строгий костюм с галстуком, а мать выбрала твидовый тренч и юбку.

«Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу. Как же все быстро летит и вот уже первая линейка и первый звонок», — подписала кадры она.

Певица Полина Гагарина тоже отвела дочь Мию в первый класс. В соцсетях знаменитость показала кадры со сборами дочери — девочка надела пиджак, серую юбку и дополнила образ бордовыми гольфами.

«Моя кошечка первоклассница», — подписала снимки Гагарина.

А вот Сергей Лазарев уже не в первый раз появляется на школьных линейках сына. В этом году Никиту он отвел в четвертый класс.

«Никит, я тебя через год заберу, хорошо?» — смеясь спрашивал певец сына на торжестве.

В то же время дочь Аню певец в этом году отправил в детский сад.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко отправился в пятый класс. Саша продолжает обучение в государственной муниципальной школе «Перспектива», которая находится в Подмосковье. На торжественной линейке присутствовали оба родителя.

«Сашка — пятиклашка. Всех школьников поздравляем с Днем знаний и с началом учебного года. Сил всем нам, терпения и только позитивных эмоций», — написала Рудковская в соцсетях.

Актриса Екатерина Волкова отправила в этом году дочь Лизу в седьмой класс. Знаменитость показала одноклассников дочери и похвалила учителей и директора заведения. Волкова сфотографировала даже специальный бокс для хранения телефонов учеников — это нововведение образовательной системы.

«Все-таки какая хорошая традиция — фото перед линейкой. Буквально вечера пересматривала их аж с первого класса. Как быстро растут наши дети», — написала актриса.

Солистка А’Студио Кети Топурия тоже поделилась кадрами с линейки — она отдала в третий класс дочь Оливию. Девочка учится в престижной гимназии им. Е. М. Примакова.