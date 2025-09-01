«Гномородица может сколько угодно накидывать на себя пух»: Малиновская ответила на обвинения Рудковской

Маша Малиновская ответила Яне Рудковской на обвинения в предательстве. Телеведущая утверждает, что все сказанное продюсером Димы Билана в новом интервью — неправда.

Рудковская рассказала, что Малиновская якобы предала ее во время судебных тяжб с экс-супругом Виктором Батуриным. Бизнесмен пытался запретить Яне общаться с детьми и хотел лишить ее родительских прав. Звезде пришлось пройти 221 суд и смогла доказать, что сыновья должны остаться с ней. В том противостоянии, как уверяет продюсер, Мария встала на сторону Батурина.

По словам Рудковской, телеведущая взяла большую сумму денег у миллионера и дала в суде показания против нее. Мария якобы заявила, что Яна ведет нездоровый образ жизни.

Малиновская, услышав это, не стала молчать и вышла на связь в своих социальных сетях. Мария отметила, что действительно встала на сторону Батурина и не просто так. Телеведущая утверждает, что Яна была подругой жены Виктора, увела его из семьи и забрала их общего ребенка (речь идет о сыне Андрее, чья мать Юлия Салтовец — прим. «Страсти»).

«Гномородица может сколько угодно накидывать на себя пух. Я никогда не была в суде по этому делу! Это раз. А, во-вторых, ознакомьтесь, пожалуйста с историей отношений ее с бывшем мужем», — написала Малиновская в соцсетях.

Несколько лет назад Салтовец говорила в эфире НТВ, что Яна разрушила ее жизнь — забрала сына и запретила с ним видеться. Рудковская после этого подала в суд на женщину за клевету. Яна заявляла, что Юлия отказалась от ребенка за очень большие деньги, еще до замужества продюсера с Батуриным.

Ранее Яна Рудковская заявила, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ничего не достигла в спорте.