«Гном»: 12-летняя дочь Виктории Бони оскорбила Джигана и пообещала оторвать ему уши

Блогер Виктория Боня оказалась в эпицентре скандала во время съемок шоу «Выжить в Дубае». Уже в первом выпуске у нее случился конфликт с юмористкой Надей Сысоевой, блогером Сашей Стоуном и рэпером Джиганом.

Первую серию шоу посмотрела 12-летняя дочь Виктории Анджелина. После слов Джигана, назвавшего Боню «старой скучной женщиной», девочка не смогла сдержать эмоций и выступила в защиту мамы.

«Он так разговаривает… Он похож на гнома с большими ушами, маленький… У него уши огроменные, я бы ему уши оторвала!» — возмутилась Анджелина, добавив, что не шутит, поэтому рэпер может обижаться.

Реакцию подростка продемонстрировала в своем блоге сама Боня. Она с гордостью отметила, что дочь не даст маму в обиду.

Ранее также между Боней и Сысоевой возник скандал. Участницы шоу не поделили палатку на съемках проекта. Надежда заявила, что не хотела спать с Викторией из-за ее репутации.