«Гнилой человек во всем»: в Сети поддерживают мать Тимати после скандала с разводом Алсу

В последнее время внимание публики приковано к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Ситуация вокруг разрыва супругов накалилась и переросла в скандал после того, как появились слухи о том, что разлучницей пары стала экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Теперь пользователи Сети атаковали мать рэпера в соцсети, отмечая, как она была права в отношении модели.

Недавно Алсу публично подтвердила причастность Анастасии Решетовой к ее разводу с мужем. Певица отметила, что у нее наступил «предел терпения» и что пора «называть вещи своими именами». Артистка намекнула, что экс-возлюбленная Тимати является «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Пользователи Сети поддержали Алсу и вспомнили, что мать Тимати Симона Юнусова изначально невзлюбила несостоявшуюся невестку, но тогда ее словам в адрес Анастасии Решетовой не поверили, назвав ее «злой свекровью». Однако на фоне всплывшей информации подписчики встали на сторону Симоны Юнусовой, подчеркнув, что она была права, негативно высказываясь о модели.

«Эх, Симона, как Вы были правы о Решетовой, забираю свои слова обратно!», «Симона очень мудрый человек с большим жизненным опытом. И она была права, а не ревновала сына, как многим казалось», «Симона Яковлевна, как же Вы были правы в отношении Насти, гнилой человек гнил во всем. Зря Вас называли злой свекровью, Вы не злая, а опытная», — пишут в комментариях под постами мамы Тимати в соцсети.

Более того, одна из подписчиц заявила, что все ждут рубрику «Вопрос — ответ» от Симоны Юнусовой, однако сама она пока не давала никаких комментариев о происходящем.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года артистка подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее мы писали о том, что мать Тимати попросили высказаться о скандале вокруг развода Алсу.