«Гнилая твоя рожа, я убью тебя!»: Кушанашвили рассказал о драке Антонова с «Иванушками International»

Отар Кушанашвили вспомнил скандальную историю, связанную с музыкантом Юрием Антоновым. Журналист рассказал о конфликте народного артиста с группой «Иванушки International».

Телеведущий отметил, что композитор всегда был известен своей вспыльчивостью и «довел всех до белого каления своими придирками». Одна из таких ситуацию произошла во время гастрольного тура по Поволжью. По воспоминаниям Кушанашвили, солист «Иванушек» Андреев во время случайной встречи с мэтром начал напевать его песню «Море-море». Однако Антонов посчитал такое приветствие артиста личным оскорблением.

«Он говорит: «Еще раз, гнилая твоя рожа, запоешь эту песню, которую такие, как ты, петь не должны, я убью тебя!», — процитировал музыканта светский обозреватель в шоу «НОСТАЛЬЖИ».

Андреев уверял артиста, что хотел таким образом выразить дань уважения, но тот ничего не хотел слушать, утверждает Кушанашвили. Второй участник коллектива Олег Яковлев также попытался расположить к себе композитора и спел «Море-море», но разгневанный Антонов приказал ему остановиться, говорит журналист.

Окончательно музыкант вышел из себя, когда к нему подошел Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов. Он поблагодарил Антонова за его песню, но все закончилось разборками. По приезде в Москву, по словам Отара, композитору пришлось отвечать перед «братвой» Григорьева-Аполлонова, которая оказалась сильнее его заступников, за свои слова. В итоге его чуть не заставили исполнить «Море-море».

Ранее сообщалось, что Юрий Антонов отменил юбилейные концерты из-за проблем с давлением. 80-летний артист не слышит звук и может петь максимум 45 минут.