«Должны развлекать и утешать»: Охлобыстин осудил уехавших из России артистов

Иван Охлобыстин заявил, что артисты должны развлекать россиян в тяжелое время. Об этом сообщает РИА Новости.

Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России знаменитостях. По его мнению, такие артисты поступили неприлично.

«Артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация», — объяснил он.

При этом Охлобыстин добавил, что решение об отъезде за границу личное дело каждого.

«Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего. Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Вадим Демчог перестал поддерживать связь с Иваном Охлобыстиным. Актер рассказал, что раньше встречал дни рождения и остальные праздники вместе с коллегой, но в какой-то момент их общение прекратилось.