Сбежавшего из России юмориста Александра Незлобина могут признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин собирается обратиться в прокуратуру с просьбой признать юмориста Александра Незлобина иноагентом. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

После начала СВО артист покинул Россию и перебрался в США. Сейчас он дает концерты за границей, на которых шутит про свою страну и соотечественников. А на недавнем выступлении он и вовсе высказался в поддержку нетрадиционных отношений* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Виталий Бородин, узнав о деятельности Незлобина, заявил, что займется вопросом признания его иноагентом.

«Его нужно признавать», - заверил глава ФПБК.

К слову, из-за выступления в США Незлобину также грозит штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. В МВД уже обратились общественники из движения «Сорок сороков».

Ранее комик Александр Незлобин назвал США своим домом.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.