«Гнать в шею»: россияне негодуют из-за возвращения Александра Реввы на ТВ

Накануне вернувшийся в Россию комик Александр Ревва появился в эфире федерального телеканала — он выступил на концерте памяти Юрия Шатунова. «Воскрешение» юмориста понравилось далеко не всем.

В 2022 году артист уехал за границу. Практически все время он проводил с женой в Испании. Активист Виталий Бородин рассказывал, что Ревва выступал против спецоперации на Украине, но его мнение поменялось, когда он понял, что может лишиться высоких гонораров.

Ревва спел на концерте песню «Глупые снежинки». Номер музыканта оставили в эфире.

Но выступление артиста не могло остаться незамеченным. Разгневанные россияне были недовольны его появлением на ТВ, сообщает mk.ru.

«Кто тащит их к нам?», «Что на этом концерте делает Артур Пирожков?», «Гнать Ревву в шею! Незачем портить концерт!», — пишут они в комментариях.

Недавно также реанимировали выступление Реввы, вырезанное из эфира «Песни года». В итоге его показали в «Утренней почте».

Музыкант пока никак не комментирует свое появление на ТВ. Он стал более осторожен в своих высказываниях и поступках.

Ранее заслуженный артист России Алексей Огурцов объяснил, зачем Александр Ревва вернулся на Родину. Актер уверен, что исполнителя хита «Алкоголичка» испортили большие деньги. Он отказался поддержать Россию из-за наличия недвижимости по всему миру, но «пожертвовал своей Родиной-матерью». Огурцов назвал поступок Реввы предательством.