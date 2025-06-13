«„Гнать тряпками“ лицемеров»: Вика Цыганова призвала запретить въезд в Россию двуличным артистам

Вика Цыганова снова «прошлась» по уехавшим из России звездам, хранящим молчание о своей гражданской позиции. В своем Telegram-канале певица призвала к ответу «лицемерных» артистов и потребовала запретить им въезд в РФ.

Известная своей патриотической позицией Вика Цыганова отреагировала на продолжающийся вооруженный конфликт между Израилем и Ираном. Певица возмутилась, что беглые артисты никак не комментируют ситуацию и хранят молчание. Она публично обратилась к уехавшим из России звездам, осудив их за «двойные стандарты» и призвав к ответу.

«С нетерпением ждем заявлений от иноагентов и „испуганных патриотов“. Почему Ваня Ургант до сих пор не запостил черный квадрат с подписью „страх и боль“? Куда же подевались заявления иноагента Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ)? <…> Почему иноагент Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) хранит молчание? <…> Удивительные двойные стандарты со стороны убегантов, возвращенцев и извращенцев. Когда дело касается России — они пацифисты, ну а Израиль — это другое», — высказалась Вика Цыганова.

Артистка отметила, что эмигрировавшие звезды демонстрируют «ненависть к России» и «любовь к деньгам и к правительству Израиля». Вика Цыганова потребовала больше не пускать «лицемеров» на Родину, а тех, кто «сидит» и отмалчивается, — «гнать».

«Уехавшим лицемерам и лицедеям закрыть въезд в Россию навсегда и признать врагами народа, а тех, кто до сих пор в России сидит, — „гнать тряпками“ прямо до границы Израиля, который они так любят», — заявила певица.

Ранее народный артист России Александр Пашутин поддержал критику в адрес уехавших звезд: «Что Галкин*, что Пугачева — все это шелуха, которая сойдет, о них забудут. А Россия останется».

*признан иноагентом на территории РФ