Глюкоза в рваной одежде и с черной помадой на губах пообещала быть только хуже

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, кардинально сменила имидж после крупного скандала на концерте в Красноярске. В личном блоге она вновь удивила поклонников необычным образом.

На свежих снимках Наталья позирует в черном боди, подчеркнувшем ее стройную фигуру, и рваных леггинсах, из-под которых виднеются накрученные на ноги бинты. Образ она дополнила черной помадой на губах.

На одном из кадров 39-летняя Глюкоза надела на голову капюшон, легла на пол, подняла одну ногу и при этом показала язык.

На втором снимке певица запечатлена стоя с поднятыми вверх руками. При этом выражение ее лица привлекло пользователей Сети. Некоторые заподозрили, что артистка находится не совсем в трезвом состоянии.

«Я буду только хуже», — заинтриговала Глюкоза в личном блоге.