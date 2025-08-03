Глюкоза в рваной одежде и с черной помадой на губах пообещала быть только хуже
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Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, кардинально сменила имидж после крупного скандала на концерте в Красноярске. В личном блоге она вновь удивила поклонников необычным образом.
На свежих снимках Наталья позирует в черном боди, подчеркнувшем ее стройную фигуру, и рваных леггинсах, из-под которых виднеются накрученные на ноги бинты. Образ она дополнила черной помадой на губах.
На одном из кадров 39-летняя Глюкоза надела на голову капюшон, легла на пол, подняла одну ногу и при этом показала язык.
На втором снимке певица запечатлена стоя с поднятыми вверх руками. При этом выражение ее лица привлекло пользователей Сети. Некоторые заподозрили, что артистка находится не совсем в трезвом состоянии.
«Я буду только хуже», — заинтриговала Глюкоза в личном блоге.
Напомним, на концерте в Красноярске в 2024 году Наталья вышла на сцену в неадекватном состоянии, не могла петь и провокационно двигалась. Позже она объяснила свое поведение стрессом из-за смерти любимой бабушки.
В конце мая 2025 года ситуация повторилась в ночном клубе в Петербурге. Глюкоза вышла на сцену в коротких шортах, ярком белье и с голубыми губами. Знаменитость позволяла себе откровенные вещи.
Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев допустил возможное обострение у артистки проблем с зависимостью. При этом он отметил, что откровенное поведение Глюкозы на сцене не может указывать на то, что она находилась под действием запрещенных веществ. В качестве примера он привел возможное подражание певице Мадонне.