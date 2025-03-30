НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 марта 2025, 12:18
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Глюкоза снова удивила странным внешним видом: надела купальник из бинтов

Певица Глюкоза снялась в душе в купальнике из бинтов.
Глюкоза снова удивила странным внешним видом: надела купальник из бинтов

© Starface.ru

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) продолжает удивлять новым творчеством после скандального концерта в Красноярске. Артистка записывает песни в новом стиле и полностью сменила имидж. На этот раз звезда снялась в душе — вместо купальника ее тело было перевязано бинтами.

Чистякова-Ионова собирается дать очередное выступление. И она решила анонсировать его необычным способом. Глюкоза на высоких каблуках залезла в душевую кабину. Тело артистки было перемотано эластичными бинтами.

Глюкоза снова удивила странным внешним видом: надела купальник из бинтов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лайк под постом знаменитости поставили певица Лолита Милявская, актриса Софья Синицына — видно, что они одобряют новый образ Чистяковой-Ионовой.

Фанаты же разделились на два лагеря. Одни поддержали новый образ певицы, отметив, что она выглядит стильно и современно. Другие посчитали, что бывшая подопечная Максима Фадеева смотрится странно, и ей было гораздо лучше в старом облике.

В декабре 2023 года Глюкоза попала в скандал, связанный с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. После этого исполнительницу обвинили в употреблении наркотиков перед концертом в Красноярске и неадекватном поведении на сцене. Один из последних скандалов произошел из-за ее задержания в аэропорту в странном состоянии. Сама Глюкоза отметила, что не принимала никакие препараты и списала все на то, что ее травлю организовали недоброжелатели.

Ранее Глюкоза призналась, что ей ужасно стыдно за концерт в Красноярске. Такое с артисткой впервые случилось впервые за карьеру.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
глюкоза
танцы
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