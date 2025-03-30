Глюкоза снова удивила странным внешним видом: надела купальник из бинтов

Лайк под постом знаменитости поставили певица Лолита Милявская, актриса Софья Синицына — видно, что они одобряют новый образ Чистяковой-Ионовой.

Фанаты же разделились на два лагеря. Одни поддержали новый образ певицы, отметив, что она выглядит стильно и современно. Другие посчитали, что бывшая подопечная Максима Фадеева смотрится странно, и ей было гораздо лучше в старом облике.

В декабре 2023 года Глюкоза попала в скандал, связанный с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. После этого исполнительницу обвинили в употреблении наркотиков перед концертом в Красноярске и неадекватном поведении на сцене. Один из последних скандалов произошел из-за ее задержания в аэропорту в странном состоянии. Сама Глюкоза отметила, что не принимала никакие препараты и списала все на то, что ее травлю организовали недоброжелатели.

Ранее Глюкоза призналась, что ей ужасно стыдно за концерт в Красноярске. Такое с артисткой впервые случилось впервые за карьеру.