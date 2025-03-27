«Больше не могу»: Глюкоза призналась, что до сих пор мысленно разговаривает с бабушкой

Певица Глюкоза рассказала о потере бабушки. Перед смертью близкого человека она обратилась к ней со словами «я же не могу тебя убить».

Подробностями артистка поделилась на шоу «Сессия» на VK видео.

Глюкоза призналась: это первая потеря близкого человека. Певица часто говорила с бабушкой о смерти.

«Она надеялась уснуть и не проснуться, но уходила тяжело два месяца. Я была рядом, даже гастроли прерывала. Однажды она сказала: «Больше не могу», а я ответила: «Бабуль, я же не могу тебя убить». Она вздохнула: «Жаль», - вспоминает диалог с бабушкой Глюкоза.

После ухода родственницы Глюкоза по совету врача впервые попробовала антидепрессанты. Исполнительница говорит, что «до сих пор разговаривает с ней мысленно».

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что зрители вправе требовать деньги за скандальное выступление Глюкозы в Красноярске. Ведущий отметил: певица «явно была не в себе».