Глюкоза после скандала впервые вышла на сцену и встала за диджейский пульт
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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, впервые после скандального выступления в Красноярске вышла на сцену одного из московских ночных клубов.
Артистка сменила написание псевдонима на Glukoza, однако от старых песен не отказалась.
Как пишет Telegram-канал «Звездач», 38-летняя Наталья с заплетенными в косы волосами и ярким макияжем встала за диджейский пульт. Она исполнила свои главные хиты под новую музыку. В связи с этим у многих присутствовавших создалось впечатление, что Glukoza сменила репертуар.
Отмечается, что билеты на выступление артистки с обновленным имиджем и псевдонимом стоили 800 рублей.
Ранее певец Шура заявил, что Глюкоза вышла на сцену в Красноярске под воздействием запрещенных веществ, от которых когда-то был зависим он сам.