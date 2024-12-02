Глюкоза отрезала голубые волосы после критики образа: вот, как теперь выглядит певица
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Певица Глюкоза вновь сменила образ. После критики голубых волос артистка решила от них избавиться и сделала короткую стрижку с «рваной» челкой.
В личном Telegram-канале Глюкоза разместила новый снимок, на котором показала, как изменилась. Исполнительница лежала на полу, позируя на камеру. В комментариях поклонники певицы похвалили ее прическу и отметили, что она как будто вернулась в нулевые, когда у нее было каре.
«Наташа меняется прям на глазах», «Шикарно выглядишь», «Нулевые вошли в чат, крутяк», «Очень идет вам», - написали пользователи в комментариях.
К слову, до этого Глюкоза ходила с длинными волосами, кончики которых были покрашены в голубой цвет. Этот образ артистки принимали немногие. В беседе с порталом «Страсти» звездный стилист Александр Данилов критиковал певицу за этот эксперимент, заявляя, что таким образом она безуспешно пытается переключить внимание со скандалов.
Также негативно о внешности Глюкозы высказывался и журналист Отар Кушанашвили. Он отмечал, что во время борьбы с раком выглядит лучше, чем она.
Ранее Глюкоза рассказала о проблемах старшей дочери из-за ее славы.