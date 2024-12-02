Глюкоза отрезала голубые волосы после критики образа: вот, как теперь выглядит певица

Певица Глюкоза вновь сменила образ. После критики голубых волос артистка решила от них избавиться и сделала короткую стрижку с «рваной» челкой.

В личном Telegram-канале Глюкоза разместила новый снимок, на котором показала, как изменилась. Исполнительница лежала на полу, позируя на камеру. В комментариях поклонники певицы похвалили ее прическу и отметили, что она как будто вернулась в нулевые, когда у нее было каре.

«Наташа меняется прям на глазах», «Шикарно выглядишь», «Нулевые вошли в чат, крутяк», «Очень идет вам», - написали пользователи в комментариях.