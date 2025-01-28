«Хочет обелиться»: в кулуарах обсуждают странные эксперименты и проблемы с карьерой Глюкозы

Певица Глюкоза в 2024 году попала сразу в несколько скандалов – она выступила на концерте в странном состоянии, а затем ее задержали в аэропорту. Сейчас она пытается восстановить карьеру, но пока это у нее не получается. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Уже несколько месяцев артистка шокирует поклонников своими преображениями. Она красит волосы в яркие цвета, отрезает локоны и вновь наращивает. Некоторые даже предполагают, что после череды неудач в карьере Глюкоза «ушла в отрыв». Как рассказал Сергей Дворцов, в кулуарах действительно обсуждают, что сейчас происходит с певицей, и ее новые образы связывают с попыткой «обелиться».

«Не могу сказать, ушла ли она в отрыв, но она постоянно экспериментирует со внешностью. В звездных кругах говорят, что она пробует что-то новое, пытается выходить в свет уже обновленной. Полагаю, она пробует новое амплуа также в творчестве. Но не нужно забывать о том, что она хочет обелиться после истории с задержанием в аэропорту и скандальным концертом», - поделился Дворцов.

И хоть скандалы Глюкозы утихли за эти месяцы, пока вернуться к прежней жизни певица не может. Продюсер подчеркнул — работы у нее все еще нет.

«Пока ее никуда не приглашают. Она, я хочу сказать, нигде не выступает, а просто ходит по мероприятиям и примеряет новые образы», - заявил Сергей Дворцов.

Ранее Глюкоза намекнула в социальных сетях, что уехала из России.