«Это выглядит абсолютным безумием»: Пригожин высказался о возможном концерте Пугачевой в России

Новость о концерте Аллы Пугачевой в России вызвала большой ажиотаж в Сети. Примадонна якобы должна приехать на Родину и выступить перед соотечественниками. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что эта информация недостоверна.

Как пояснил муж певицы Валерии, артистка не рискнула бы выступать в России.

«Все это выглядит абсолютным безумием для калибра такого артиста, как она», — сказал Пригожин в разговоре с «Радио 1».

Он отметил, что не знает, как россияне отнесутся к концерту Пугачевой, если певица действительно хочет выступить.

Публицист Алексей Белов также сомневается, что Примадонна выступит в России. Новость о возможном концерте исполнительницы хита «Миллион алых роз», считает он, пришла в голову журналистам или приближенным самой артистки ради пиара. Белов уверен, что певица уже все сказала, когда назвала не согласных с ней людей «холопами и рабами». В этой ситуации организовывать большой концерт в России было бы для нее «откровенной потерей лица», отметил публицист в разговоре с 360.ru.

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