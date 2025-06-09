«Глядя на нее, он просто таял от восторга»: Лариса Лужина раскрыла секрет Сергея Никоненко

Актриса Лариса Лужина рассказала о большой любви однокурсника по ВГИКу Сергея Никоненко. По ее словам, он был без ума от своего педагога Тамары Макаровой. Об этом она сообщила aif.ru.

Лариса Анатольевна призналась, что знала о чувствах Никоненко. Но по-другому и быть не могло, так как Макарову любили многие. Лужина отметила, что она была не только очень красивой, но и доброй женщиной.

«Сережка был влюблен в Тамару Федоровну Макарову. Глядя на нее, он просто таял от восторга и пожирал ее глазами», - рассказала актриса.

Лужина вспомнила, как Макарова приглашала к себе домой студентов и кормила своей едой. И делала она это под предлогом уроков хороших манер. Актриса отметила, что педагог просто хотела помочь молодым людям, но при этом знала – если просто так давать еду, это могло их обидеть.

С теплотой Лужина отзывается и о другом педагоге – Сергее Герасимове. Она отметила, что он и Тамара Макарова всегда относились к студентам как к своим родным детям.

Ранее Лариса Лужина рассказала, как ее предал возлюбленный.