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Опубликовано 08 февраля 2024, 13:45
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Глушил боли алкоголем: раскрыта причина госпитализации Александра Панкратова-Черного

Актер Александр Панкратов-Черный попал в больницу из-за перелома ребер.
Глушил боли алкоголем: раскрыта причина госпитализации Александра Панкратова-Черного

© Ivanov Sergey/East News

Причиной госпитализации 74-летнего актера Александра-Панкратова Черного стал перелом пяти ребер после падения на гололеде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер упал в воскресенье, 4 февраля. Он оступился на гололеде и в итоге сломал пять ребер, три из них со смещением. В больницу Панкратов-Черный обращаться не стал: решил заняться самолечением и глушил боль алкоголем.

На следующий день народному артисту РФ стало тяжело дышать: боли усиливались при вдохе, кашле и движении. Ему вызвали скорую и госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже знаменитости диагностировали пароксизмальную фибрилляцию предсердий.

Эту информацию подтвердила жена артиста, киновед Юлия Монахова.

«Сейчас все в порядке. Упал в гололед», — цитирует ее телеканал «360».

Она опровергла информацию о том, что у актера возникли серьезные проблемы с сердцем.

Напомним, о госпитализации артиста стало известно сегодня. Ему стало плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля.