«Глупость пожилой женщины»: Антонов прошелся по Вайкуле после ее скандального заявления о России

Несмотря на то, что уже долгое время Лайма Вайкуле проживает в Латвии, она сумела стать главным ньюсмейкером в России. Женщина нескромно заявила: вся страна обязана ей своим благополучием. Когда-то артистка собирала целые стадионы, этим она и обеспечивала весь Советский Союз. Узнав о подобном высказывании, многие звезды отечественного шоу-бизнеса публично отреклись от Вайкуле. Не стал исключением и Юрий Антонов.

Мужчина назвал слова Лаймы «глупостью пожилой женщины». Артист считает, что Вайкуле зазналась, поэтому он отказался от дальнейшего общения с ней. «Она свое дело сделала. Не надо грубить и оскорблять. Просто после подобных заявлений надо вежливо сказать: "До свидания, Лайма!"».

Ранее стало известно о возвращении Ивана Урганта на ТВ. Мужчина появится в новом и необычном для себя образе. Кажется, черная полоса в жизни телеведущего закончилась. Подробности читайте в этой статье.