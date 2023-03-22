«Глупость еще ничего, а это конец»: Мария Голубкина назвала самое ужасное качество в мужчине

49-летняя актриса Мария Голубкина назвала одно самое неприемлемое качество мужчины. Она считает, что разбрасывание носков – «это вообще ерунда».

«Если говорить о неприемлемых качествах мужчин, то самое ужасное — это жадность», - заявила Голубкина сайту mk.ru.

По мнению актрисы, «глупость еще ничего, а жадность – это конец».

На вопрос, как найти нормального мужчину, Голубкина заявила, что это невозможно. «Потому что их нет», - считает артистка.

Говоря об отношениях, она подчеркнула важность «конфетно-букетного периода». С возрастном, отметила Голубкина, «сложнее привыкать к разным особенностям мужчины». Поэтому замуж лучше выходить в юности и без ошибки, заключила знаменитость.

Ранее она рассказала, что ее супруг Николай Фоменко два года жил с другой женщиной, будучи с ней в браке.