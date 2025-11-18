«Глупость. Человек умер, все никак не угомонятся»: внучку Светличной возмутили слухи о ее заброшенной могиле

Внучка Светланы Светличной назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле умершей год назад актрисы. В разговоре с Газета.Ru Мария Ивашова заявила, что бывает на кладбище каждые два месяца.

По словам внучки звезды фильма «Бриллиантовая рука», она поддерживает захоронение в надлежащем виде и слухи о том, что оно заброшено, являются глупыми. Мария Ивашова также объяснила, почему спустя год после смерти артистки на ее могиле до сих пор нет памятника: оказалось, что он еще не готов.

«Это полная глупость. Могила вся убрана, с цветами, с лампадами. Мы были там и до годовщины — и каждые два месяца я туда приезжаю и все там убираю. <…> На соседние могилы пусть посмотрят. Недавно людей похоронили, там точно никого нет… Памятник у нас в изготовлении, будет готов после Нового года. Установка по нормативам кладбища разрешена с 15 мая. Вот когда дадут разрешение, вся вода сойдет и все остальное, значит, будет памятник установлен», — заявила внучка Светланы Светличной.

Мария Ивашова считает, что нельзя распускать подобные слухи после кончины человека. Родственница актрисы дала понять, что ждет извинений от журналистов за распространение ложной информации.

«Я не знаю, кто это все придумывает и кому нужно распространять такие сплетни. Человек умер, уже год прошел, и все никак не угомонятся. Можно подумать, у нас обсуждать некого», — возмутилась Мария Ивашова.

Напомним, 16 ноября СМИ писали, что спустя год после смерти Светланы Светличной ее могила выглядит неухоженной и заброшенной. На захоронении якобы уже год стоит крест с выцветшим венком. Здесь же уложены еловые ветки, но живых цветов практически нет.

Звезда «Бриллиантовой руки» ушла из жизни 16 ноября 2024 года в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Предварительной причиной смерти Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.

