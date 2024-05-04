40 м меха и 17 кг пластика: из чего делают костюмы на шоу «Маска»

Создатели шоу «Маска» рассказали о самых сложных костюмах участников. Об этом сообщает пресс-служба НТВ.

В пятом сезоне «Маски» создателям проекта пришлось думать над новыми костюмами для участников. Производство масок — процесс не быстрый. По словам организаторов, пошив 14 костюмов занял примерно год.

Одной из самых сложных в производстве масок в пятом сезоне стал костюм Змея Горыныча — он самый крупный из всех, которые когда-либо производили в телепроекте. Впервые за всю историю шоу одна маска объединяет трех человек, которые размещаются в общем туловище.

Каждая маска требует индивидуального подхода при производстве. Так, на костюм кота ушло около 40 метров искусственного меха, а Кукуруза сделана из почти 17 кг литьевого пластика.

По словам Сергея Майорова, который скрывался под маской Кукурузы, передвигаться в костюме было довольно тяжело.

«Костюм из пластика и полиуретана невероятно тяжёлый: каждый тапок весит 2,5 кг, нижняя часть костюма — 13 кг, верхняя — 17. В нём практически нет воздуха. Прорези для глаз сделаны так, что, смотря туда, не видишь цельную картинку. Поэтому, чтобы видеть край сцены, жюри, балет, зрителей, я вынужден был поворачивать голову и смотреть только в один глазок», — рассказывал Майоров.

Материал «Страстей» о том, чем запомнится пятый сезон шоу «Маска» читайте по ссылке.