«Глухие, слепые»: Филипп Киркоров разозлился на Андрея Малахова

Певец Филипп Киркоров назвал Андрея Малахова глухим и слепым во время съемок музыкального шоу. С этими же словами он обратился к другим членам жюри. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Звезды приняли участие в шоу. В этот раз участников отгадывали Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Клава Кока и Сергей Шакуров. Одна из девушек впечатлила поп-короля, но его команда не стала ее слушать. В итоге они ответили неверно. Это разозлило Киркорова.

«А я отгадал, что она поет! Сразу было видно, что вы поете! Вы меня тронули до глубины души, может, потому что вы именно эту песню спели и тембр такой красивый, такая подача у вас красивая! От вас шел свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!» — заявил Филипп.

Неверный ответ еще не означает, что команда проиграла. В следующих выпусках «Поймай меня, если сможешь» они вновь проверять свою интуицию.

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