«Глубоко ошиблась»: актер Борис Галкин озвучил главный просчет Аллы Пугачевой

Уехавшая за границу певица Алла Пугачева ошиблась, полагая, что она незаменима в России. Об этом заявил актер Борис Галкин.

Примадонна уехала в Израиль, но потом вернулась – на родине ее встретили холодно. После разочарований от приезда артистка написала в соцсетях о россиянах, что те «были холопами, стали рабами».

«Пугачева думала, что она незаменима для России. Глубоко ошиблась», - заявил Галкин, не желающий говорить о певице. Слова актера приводит aif.ru.

Артист считает, что не стоит уделять Пугачевой много чести и говорить о ней. Тем более, что в последнее время появилось много информации, связанной с ней – о переезде, о продаже замка в деревне Грязь.

«Ну что у нас, других тем нет, в конце концов?!» - одернул Галкин журналистов.

Ранее народный артист РФ Александр Пашутин заявил, что Пугачева хорошо поет, но засомневался в человеческих качествах исполнительницы. Также он назвал подругу Примадонны Лайму Вайкуле «совсем дурой». Артист заподозрил у латвийской эстрадной певицы деменцию. Он заметил, что у обеих артисток, «наверное, с мозгами не очень».