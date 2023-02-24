Глубокие морщины и уставший вид: ухаживающий за больной женой Галкин* заметно осунулся

В Тель-Авиве состоялся концерт Лаймы Вайкуле, который певица анонсировала еще в конце прошлого года. Выступление посетили и почетные гости, для которых были выделены места в первом ряду партера – Алла Пугачева и Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ). О плачевном состоянии Примадонны уже давно ходили слухи, а вот ее муж всегда в социальных сетях выглядел бодрым и полным сил. Поклонники даже писали, что он молодеет с каждым годом. Вот только без фильтров и фотошопа в реальной жизни дела у шоумена обстоят не так прекрасно.

Зрители в зале не смогли проигнорировать присутствие артистов и сняли их появление на концерте на камеру. На кадрах, попавших в Сеть, заметно, что Алла Борисовна хоть и была на каблуках и при полном параде, но при этом выглядела крайне болезненно. При ходьбе ее за руку придерживал супруг, так как ей было тяжело передвигаться. Также смогли пользователи разглядеть и горб, о котором не так давно говорил Сергей Соседов в интервью.

Дела не лучше и у Галкина*. Поклонники комика отметили, что у него сильно заметны глубокие возрастные морщины. Да и в целом его внешний вид был крайне уставшим. Он был совсем не тем, что в социальных сетях. Точно не таким же молодым, бодрым и веселым, каким показывает себя всему миру.

Ранее о покинувшей Россию Алле Пугачевой высказался продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что поклонники должны ее «отпустить».

*(Признан иногентом на территории РФ)