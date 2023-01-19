Глубокие морщины и седые волосы-солома: Самбурская показала фото в отпуске и ужаснула фанатов
«5-7 минут на сцене. Гонорар 800 рублей»: Настасья Самбурская рассказала о первой роли в театре.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
35-летняя Настасья Самбурская получила широкую известность поле роли Кристины Соколовской в ситкоме «Универ. Новая общага». После участия в проекте за ней закрепилось амплуа роковой красавицы. Да и не только на экране, но и в жизни актриса получила армию поклонников, которые считают ее настоящим секс-символом. Но так было не всегда.
Сейчас Настасья находится на отдыхе в санатории Ессентуков, где ходит на процедуры и укрепляет свое здоровье. В личном блоге артистка показывает фанатам, как проходит ее отпуск, и часто говорит, насколько ей все нравится. Однако из-за отсутствия работы Самбурская уже стала скучать. Сегодня она вспоминала время, когда только начала играть в театре, и показала фанатам свою первую роль.
Фото, на котором актриса предстала в образе, по-настоящему ужаснуло пользователей. Но это даже хороший знак, ведь Настасья играла Бабу-Ягу. Глубокие морщины, крючковатый нос, сухие седые волосы во все стороны – Настасья выглядела действительно пугающе.
Настасья Самбурская
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Это была моя первая роль. Бабы-Яги. Красавица какая. Год 2008. Целых 5-7 минут на сцене, либо в субботу, либо в воскресенье, но каждую неделю. Гонорар 800 рублей», - поделилась с подписчиками артистка.
Как призналась Самбурская, несмотря на довольно эффектную внешность, ей за 11 лет работы в театре ни разу не предложили роль роковой красавицы. Впервые она предстала в этом амплуа в антрепризе «Охота на мужчин».
Ранее стало известно о домогательствах, которым подвергалась Настасья Самбурская в студенческие годы. По словам источника, юная актриса даже отчислилась из-за этого с первого курса МХАТа.