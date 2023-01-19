Глубокие морщины и седые волосы-солома: Самбурская показала фото в отпуске и ужаснула фанатов

35-летняя Настасья Самбурская получила широкую известность поле роли Кристины Соколовской в ситкоме «Универ. Новая общага». После участия в проекте за ней закрепилось амплуа роковой красавицы. Да и не только на экране, но и в жизни актриса получила армию поклонников, которые считают ее настоящим секс-символом. Но так было не всегда.

Сейчас Настасья находится на отдыхе в санатории Ессентуков, где ходит на процедуры и укрепляет свое здоровье. В личном блоге артистка показывает фанатам, как проходит ее отпуск, и часто говорит, насколько ей все нравится. Однако из-за отсутствия работы Самбурская уже стала скучать. Сегодня она вспоминала время, когда только начала играть в театре, и показала фанатам свою первую роль.

Фото, на котором актриса предстала в образе, по-настоящему ужаснуло пользователей. Но это даже хороший знак, ведь Настасья играла Бабу-Ягу. Глубокие морщины, крючковатый нос, сухие седые волосы во все стороны – Настасья выглядела действительно пугающе.