Иван Охлобыстин высказался о поведении уехавшего из России Анатолия Белого

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал поведение коллеги Анатолия Белого. По его мнению, из России он уехал, чтобы плести за границей интриги. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Белый покинул Родину из-за несогласия с политикой государства. Он обосновался за рубежом и стал делать довольно скандальные заявления, которые критикуют многие его соотечественники. Не по душе действия артиста и звезде сериала «Интерны». Иван признался, что не понимает коллегу.

«Это как представительство своего комьюнити. Ну, уехал. Но чтобы интриги плести... Это мне непонятно», - отметил Охлобыстин.

Напомним, что Белый недавно возмутился тому, как о нем негативно высказываются многие российские знаменитости. Ему не понравилось, что на него вылилась грязь после отмены выступления в Париже. По мнению Анатолия, на него нападают из-за того, что он эмигрировал, и теперь любая его ошибка воспринимается как грандиозный провал.

Впрочем, «атаковали» актера из-за неудачи во Франции не просто так. Дело в том, что он сорвал гастроли театра «Ленком» в Израиле, настроив публику против артистов из РФ. В итоге членам труппы стали поступать угрозы, и они приняли решение отложить выступление до лучших времен.

Ранее Анатолия Белого раскритиковал режиссер Никита Михалков.