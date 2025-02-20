НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 февраля 2025, 16:08
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Глеб Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой

Глеб Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой

© Starface.ru

Глеб Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец и актер Глеб Матвейчук в 2022 году расстался с гражданской женой Еленой. После этого он долгое время появлялся на светских мероприятиях в одиночестве, однако вскоре его начали замечать в компании молодой девушки.

Как выяснилось, Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой. Девушка начала выкладывать в личном блоге совместные снимки с музыкантом, перестав скрывать роман.

Глеб Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики Куликовой при этом в комментариях желают счастья паре: «Наташенька обязательно будет счастлива!», «Красивые и хорошие!».

Ранее мы писали о том, что актриса из сериала «Комбинация» Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывает от публики.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Глеб Матвейчук
роман