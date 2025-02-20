Глеб Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой
© Starface.ru
Глеб Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой. Об этом стало известно из соцсетей.
Певец и актер Глеб Матвейчук в 2022 году расстался с гражданской женой Еленой. После этого он долгое время появлялся на светских мероприятиях в одиночестве, однако вскоре его начали замечать в компании молодой девушки.
Как выяснилось, Матвейчук начал встречаться с 23-летней актрисой Натальей Куликовой. Девушка начала выкладывать в личном блоге совместные снимки с музыкантом, перестав скрывать роман.
Подписчики Куликовой при этом в комментариях желают счастья паре: «Наташенька обязательно будет счастлива!», «Красивые и хорошие!».
Ранее мы писали о том, что актриса из сериала «Комбинация» Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывает от публики.