НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 февраля 2025, 15:53
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Актриса из сериала «Комбинация» Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывает от публики

Актриса Анастасия Уколова случайно раскрыла имя мужа, которого скрывает от всех.
Актриса из сериала «Комбинация» Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывает от публики

© Starface.ru

Актриса Анастасия Уколова скрывает своего мужа и никогда не посещает с ним светские мероприятия. Она никогда не раскрывала, как зовут ее мужа, а фото с ним публикует только со спины.

Однако на днях 30-летняя Уколова случайно проговорилась в своем блоге и назвала возлюбленного по имени. Вместе с мужем артистка отправилась на ужин в ресторан по пригласительным. В заведении она сняла на видео интерьер и табличку на столе с именами гостей. Оказалось, ее супруга зовут Юрий Горовой.

Анастасия рассказывала, что познакомилась с будущим мужем в детстве в Пятигорске. Но потом жизнь развела их. Молодые люди вновь встретились через много лет и поженились. Сейчас пара воспитывает сына Гошу.

Как пишет Woman.ru, Юрий работает юристом. Брак с Анастасией для него не первый. Семья мужчины занимается разведением породистых собак и кошек. Анастасия также была замужем за кинооператором Антоном Зенковичем. Общих детей у них нет.

Ранее Анастасия Уколова рассказала немного подробностей личной жизни. Звезда сериала «Комбинация» пояснила, что ее муж — непубличный человек, поэтому у них и непубличный брак.