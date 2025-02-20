Актриса из сериала «Комбинация» Анастасия Уколова случайно рассекретила мужа, которого скрывает от публики

Актриса Анастасия Уколова скрывает своего мужа и никогда не посещает с ним светские мероприятия. Она никогда не раскрывала, как зовут ее мужа, а фото с ним публикует только со спины.

Однако на днях 30-летняя Уколова случайно проговорилась в своем блоге и назвала возлюбленного по имени. Вместе с мужем артистка отправилась на ужин в ресторан по пригласительным. В заведении она сняла на видео интерьер и табличку на столе с именами гостей. Оказалось, ее супруга зовут Юрий Горовой.

Анастасия рассказывала, что познакомилась с будущим мужем в детстве в Пятигорске. Но потом жизнь развела их. Молодые люди вновь встретились через много лет и поженились. Сейчас пара воспитывает сына Гошу.

Как пишет Woman.ru, Юрий работает юристом. Брак с Анастасией для него не первый. Семья мужчины занимается разведением породистых собак и кошек. Анастасия также была замужем за кинооператором Антоном Зенковичем. Общих детей у них нет.

Ранее Анастасия Уколова рассказала немного подробностей личной жизни. Звезда сериала «Комбинация» пояснила, что ее муж — непубличный человек, поэтому у них и непубличный брак.