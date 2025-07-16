«Глазки уже не видят, состояние критическое»: у Ольги Бузовой умирает любимая собака Ева

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ее любимый питомец – собака по кличке Ева – находится в критическом состоянии. У нее обнаружили высокий уровень сахара в крови, и сейчас врачи борются за жизнь животного.

В личном блоге Ольга призналась, что сильно переживает за йоркширского терьера, так как воспринимает его как члена семьи. По ее словам, она понимает – нужно готовиться к худшему, но пока артистка не может думать о плохом.

Медики не делают никаких прогнозов по поводу выздоровления Евы. На данный момент собака уже ослепла.

«Сахар съедает Евочку, глазки уже не видят, состояние критическое. Все мне говорят, мол, готовься потихоньку, а я не понимаю, как можно быть к этому готовой», - призналась Ольга.

Отметим, что Ева живет с телеведущей уже 10 лет. Также у нее был шпиц по кличке Челси, но в 2022 году собака умерла. Причем из-за похожего диагноза – у пса обнаружили сахарный диабет. Питомца Бузовой подарил бывший муж Дмитрий Тарасов, и она долго не могла смириться с его кончиной.

Ранее Ольга Бузова удивила внешним видом на репетиции в Витебске.