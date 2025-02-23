«Глазами ведущего с „Культуры“»: Настя Ивлеева выложила фото, которые сделал ее новый муж

Настя Ивлеева поделилась фото с отдыха, которые сделал Филипп Бегак. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Настя Ивлеева продолжает делиться своей счастливой личной жизнью в отношениях с ведущим телеканала «Культура» Филиппом Бегаком. Знаменитость опубликовала серию фотографий, снятых на пеночный фотоаппарат с отдыха в России.

«Я глазами ведущего с „Культуры“», — подписала фото она.

В комментариях подписчики заметили, что Ивлеева счастлива в отношениях с телеведущим: «Красивая, живая, очень женственная!», «Вы прямо светитесь счастьем, очень рада за вас!».

Напомним, Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака 10 декабря 2024 года. Известно, что до блогерши мужчина был дважды женат. В октябре 2024 года он развелся со своей второй женой.

Ранее мы писали о том, что трехэтажный особняк Насти Ивлеевой в Истре купили за 120 млн рублей.